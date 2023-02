The Day Before: gli autori dell'omonima app di calendari promettono battaglia

La battaglia legale per il marchio di The Bay Before entra nel vivo con le dichiarazioni rese da un rappresentante dell'app di calendari TheDayBefore.

A seguito delle critiche mosse da Fntastic a chi ha avviato il contenzioso per violazione di copyright che ha portato Steam e YouTube a rimuovere alcuni video di The Day Before sulle rispettive piattaforme, il portavoce dell'app di calendari TheDayBefore spiega che "stiamo prendendo tutte le misure necessarie per proteggere i nostri legittimi diritti sul marchio. Abbiamo distribuito l'app con il nome 'The Day Before' nel 2010, possediamo il marchio e fino ad oggi abbiamo registrato oltre 40 milioni di download".

L'esponente dell'azienda sudcoreana ribadisce che "il marchio è nostro sin dalla registrazione in Corea nel 2015 ad opera del CEO di TheDayBefore Lee Sun-jae. Sapendo che è in produzione un gioco con lo stesso nome stiamo prendendo tutte le misure per proteggere il nostro marchio che, ad oggi, è registrato non solo in Corea ma anche negli Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, Vietnam e Unione Europea".

Il team Fntastic, dal canto suo, ha già avviato un processo amministrativo in Corea del Sud, ma il portavoce degli sviluppatori dell'app mobile precisano che "per il momento non possiamo fornire dettagli visto che il procedimento è ancora in corso. Vogliamo però risolvere il problema del marchio il prima possibile e continuare a proteggere l'app in modo che gli utenti possano utilizzarla senza preoccupazioni".