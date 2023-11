The Day Before si avvicina: ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC

Dopo una lunga attesa, il Final Trailer di The Day Before ci ha confermato che lo sparatutto multiplayer di Fntastic sta per sbarcare su PC in Early Access. E con il debutto fissato per il 7 dicembre 2023, è tempo di scoprire anche i suoi requisiti di sistema.

Gli sviluppatori hanno condiviso tutti i dettagli per le impostazioni minime e raccomandate necessarie per giocare al meglio l'MMO a tinte survival, in modo così che tutti i giocatori si facciano trovare pronti al momento dell'esordio di The Day Before in Early Access:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo - Windows 10 64-Bit

Processore - Intel Core i5-8400 oppure AMD equivalente

Memoria - 16GB di RAM

Scheda Video - NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD equivalente

DirectX 12

Spazio Libero - 55GB

SSD consigliato, HDD supportato, impostazioni grafiche basse

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo - Windows 10 64-Bit

Processore - Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) oppure AMD equivalente

Memoria - 16GB di RAM

Scheda Video - NVIDIA GeForce 1080Ti oppure AMD equivalente

DirectX 12

Spazio Libero - 55GB

SSD, impostazioni alte

Fntastic ha inoltre già svelato nel dettaglio tutti i contenuti dell'Early Access di The Day Before tra scenari, armi e veicoli. Per il momento tutto tace invece sulle versioni console, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X/S, previste per un futuro ancora non meglio specificato dagli autori.