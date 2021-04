The Day Before in azione: tutti i dettagli sul promettente open world in video!

Dopo una serie di rinvii, il team di sviluppo di Fntastic si è finalmente deciso a presentare al grande pubblico nuovi dettagli sul gameplay di The Day Before.

Intrigante produzione survival dalla struttura open world, il titolo russo sembra mettere in scena un'intrigante commistione tra The Last of Us e The Division, senza però per questo rinunciare ad una propria identità. Avventura di sopravvivenza in forma di sparatutto, affiancata da elementi MMO, The Day Before ha saputo catturarsi una sempre maggiore attenzione nel panorama delle uscite in programma per l'anno in corso.



Per presentarvi tutte le ragioni che rendono la produzione meritevole di attenzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Con quest'ultimo, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, il nostro Marco Mottura vi illustra i dettagli relativi a gameplay e ambientazione di The Day Before. Buona visione!

Al momento, lo ricordiamo, The Day Before è atteso in esclusiva su PC, con data di uscita ancora assente, ma debutto comunque atteso entro la fine del 2021. Di recente il team di sviluppo ha discusso della possibilità di lavorare ad una versione PS5 e Xbox Series X di The Day Before, ma nessun annuncio ufficiale è stato sino ad ora condiviso.