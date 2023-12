The Day Before al capolinea: i server chiuderanno definitivamente a gennaio

The Day Before si può considerare con tutta probabilità una delle più gigantesche meteore della storia videoludica: della promettente produzione che emergeva dalle primissime presentazioni non è rimasto più nulla, se non la chiusura di Fntastic e la rimozione del gioco dalla vendita su Steam. E l'atto finale si sta avvicinando.

Attraverso un nuovo messaggio su Twitter/X, l'ormai defunta Fntastic spiega ai fan che a partire dal 22 gennaio 2024 i server di The Day Before verranno chiusi e il gioco smetterà definitivamente di esistere. "Siamo rammaricarti dall'informarvi che Fntastic ha ufficialmente cessato ogni operazione come compagnia di sviluppo, e di conseguenza The Day Before verrà ritirato dal mercato e i suoi server verranno disattivati il 22 gennaio 2024", si legge nel comunicato degli autori.

Fntastic in ogni caso assicura che "come comunicato in precedenza, l'investitore Mytona sta lavorando in collaborazione con Steam per velocizzare i rimborsi a chiunque abbia acquistato il gioco. Per tutti coloro che ancora non sono stati rimborsati, sarà ora Steam ad occuparsi di tutti i giocatori rimanenti". I rimborsi per The Day Before su Steam verranno quindi completati un poco alla volta nel corso dei prossimi giorni, mettendo così la parola fine alla vicenda. A conclusione del suo comunicato, Fntastic si scusa e ringrazia infine tutti coloro che li hanno sostenuti nel corso del tempo: "Sfortunatamente, senza un team di sviluppo, non abbiamo alternative se non chiudere ufficialmente il progetto".

Nonostante il fallimento, qualcuno gioca a The Day Before ancora adesso. O comunque potrà continuare a farlo soltanto per un altro mese a partire da ora, prima del definitivo addio.