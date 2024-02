The Day Before, le cause del disastro: emergono inquietanti retroscena sullo sviluppo

Nonostante gli sviluppatori di The Day Before abbiano staccato la spina, il dibattito della community è destinato a proseguire ancora a lungo in funzione dei nuovi, inquietanti retroscena fatti emergere dal team di Game Two e Game Star in un documentario che ripercorre lo sviluppo del survival open world.

Prendendo spunto dalle informazioni raccolte da ex membri del team di sviluppo che hanno preferito rimanere nell'anonimato, i giornalisti che hanno condotto questa indagine hanno provato a ricostruire le tappe più importanti del lungo e tortuoso percorso di sviluppo intrapreso da Fntastic per dare forma a The Day Before.

Stando a quanto emerso, il titolo sarebbe nato come un videogioco minore per poi assumere le proporzioni di un progetto tripla A, in funzione delle costanti richieste provenienti dai vertici di Fntastic di integrare nuove funzionalità ed elementi di gameplay inediti prendendo spunto dalla 'moda videoludica' del momento.

Sempre in base alle dichiarazioni rese dagli informatori anonimi dei giornalisti che hanno condotto questo reportage, scopriamo che il filmato di presentazione di The Day Before sarebbe stato realizzato con una build 'fasulla' e creata appositamente per il trailer. Le alte sfere di Fntastic, inoltre, avrebbero proposto ai volontari un pagamento tramite valuta ingame e operato dei licenziamenti per quei dipendenti che non avessero accettato di fare gli straordinari (non retribuiti). Ma non è tutto.

Il documentario di Game Two e Game Star cita anche degli episodi di crunch con turni da 16 ore e la totale assenza di pause nei weekend e nei giorni festivi, oltre all'inaffidabilità di un quadro dirigenziale che avrebbe deciso di affidarsi a soli 5 tester e di licenziarli una settimana prima del lancio.

Tornando al disastroso lancio di The Day Before, stando al reportage i fondatori di Fntastic si sarebbero resi irreperibili nel delicato momento del day one e, al loro ritorno il lunedì successivo, avrebbero comunicato al team di sviluppo la decisione di chiudere lo studio e bloccare lo sviluppo del survival open world senza offrire ulteriori spiegazioni.

In attesa di un chiarimento da parte dei diretti interessati, vi lasciamo alla parodia di The Day Before su Unreal Engine 5.