The Day Before: clown e fast food al centro del nuovo trailer

Continua la strana campagna marketing di The Day Before, il survival MMO a base di infetti che propone ai giocatori un nuovo trailer dalla durata particolarmente breve.

Come promesso qualche giorno fa dagli sviluppatori, il tanto atteso trailer di The Day Before e consiste in circa un minuto di esplorazione di un MucReynolds, l'equivalente di un McDonalds nel mondo in rovina del titolo Fntastic. Nel corso del filmato possiamo vedere i nostri sopravvissuti esplorare il negozio della catena di fast food ormai abbandonato e nel quale appare all'improvviso un clown-zombi le cui fattezze sono palesemente ispirate a Ronald McDonald. Purtroppo il filmato non contiene alcun indizio sulla tanto vociferata versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Day Before, ma potrebbe lasciar intuire che in ogni luogo della mappa potremo trovare degli infetti i cui abiti sono ben contestualizzati.

Continua inoltre a non essere svelata la data d'uscita, che viene sostituita da un più generico "coming soon" alla fine del trailer, il quale indica Steam come unica piattaforma sulla quale il gioco è in arrivo.

