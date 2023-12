The Day Before: come chiedere il rimborso su Steam

Se avete seguito le nostre pagine nelle ultime ore, saprete che The Day Before è al centro di un ciclone. Dopo le polemiche dovute alla pessima qualità del gioco, il team di sviluppo ha chiuso i battenti e ha rimosso il prodotto dalle pagine di Steam.

Sebbene i server siano ancora in funzione per coloro i quali hanno acquistato una copia negli scorsi giorni, non è da escludere che il gioco possa smettere di funzionare da un momento all'altro. Proprio per questo motivo, è fondamentale che i giocatori provino a chiedere un rimborso, che però non verrà accettato in tutti i casi. È bene però fare un tentativo, nella speranza che Valve accetti.

Il primo passaggio utile per chiedere il rimborso su Steam consiste nell'effettuare l'accesso al client e poi recarsi nella tabella Libreria. Nell'elenco sulla sinistra, quindi, cliccate su The Day Before e poi selezionate Assistenza tra le voci sul lato destro della schermata. Vi si aprirà così un nuovo menu in cui occorre selezionare 'Sono Deluso', poi 'Voglio chiedere un rimborso'. A questo punto selezionate come motivo della richiesta 'Il gioco è diverso da come viene mostrato nei video e nelle immagini promozionali'.

Nel campo Note, scrivete un messaggio (preferibilmente in lingua inglese) in cui viene spiegato nel dettaglio che il prodotto non funziona come dovrebbe a causa di grossi problemi tecnici e che non corrisponde a quanto visto nel materiale mostrato prima del debutto. Specificate infine su quale metodo di pagamento vorreste ricevere il rimborso (carta di credito, PayPal o portafoglio Steam) e confermate la richiesta. Valve dovrebbe inviarvi una mail con l'esito della richiesta di rimborso entro qualche giorno.

Per chi volesse saperne di più sulle pessime condizioni in cui versava il gioco, consigliamo la lettura del nostro provato di The Day Before.