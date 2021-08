The Day Before: confermato il mega evento, scopriremo la data d'uscita?

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della serie di misteriosi post a tema The Day Before che, tassello dopo tassello, stavano per formare un'immagine completa contenente un importante annuncio riguardante il progetto in sviluppo presso il team Fntastic.

Nel corso delle ultime ore l'immagine completa ha finalmente preso forma e ha svelato al pubblico l'arrivo di un 'mega evento' dedicato interamente al gioco. L'evento in questione verrà trasmesso a settembre e non sono stati diffusi dettagli specifici in merito al giorno e all'ora della diretta streaming, probabilmente perché gli sviluppatori si stanno ancora organizzando e non sono pronti a fornire tutte le informazioni al pubblico. In ogni caso sono stati promessi ulteriori dettagli a breve e non è da escludere che sapremo in anticipo anche qualcosa in relazione ai contenuti dell'evento.

È molto probabile che la diretta verterà sulla data o la finestra di lancio del gioco su Steam, ma non si esclude l'annuncio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S delle quali è stato accennato qualcosa nella nostra intervista agli sviluppatori di The Day Before.

Se non avete mai visto il gioco in azione, vi suggeriamo di dare uno sguardo ad un lungo video gameplay di THe Day Before che trovate sulle nostre pagine.