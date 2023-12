The Day Before oltre le critiche: è il più venduto su Steam e tra i più visti su Twitch

Dopo anni di polemiche e misteri, The Day Before ha fatto il suo arrivo sugli scaffali virtuali di Steam, dove gli utenti non sembrano aver apprezzato alcune problematiche di gameplay e non solo.

Al netto delle recensioni negative che stanno invadendo la pagina Steam di The Day Before, il gioco sta riscuotendo un discreto successo e sta calamitando l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo. Sebbene i The Game Awards 2023 siano ormai alle porte, il gioco a base di non morti ha raggiunto il secondo posto delle categorie più viste ed è preceduto solo ed esclusivamente da Just Chatting, difficile da battere da qualsiasi titolo. In sostanza, mentre stiamo scrivendo questa notizia c'è più gente che guarda The Day Before rispetto a Fortnite, Call of Duty Warzone e League of Legends.

Come se non bastasse, il titolo Fntastic ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei prodotti più venduti su Steam, superando Steam Deck che è spesso e volentieri in cima alla lista. Insomma, pare proprio che le valutazioni negative non abbiano frenato i giocatori, che continuano a dare fiducia al team di sviluppo.

In attesa di potervi parlare del gioco nei prossimi giorni, vi ricordiamo che Fntastic ha mandato un messaggio ai fan ma anche a chi non ha creduto in The Day Before.