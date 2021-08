The Day Before: la data d'uscita verrà svelata in un evento?

Dopo una serie di annunci poco entusiasmanti e un periodo di silenzio, su Steam la pagina ufficiale di ha ripreso vita con un post davvero particolare.

Il post in questione non è altro che un'immagine formata da quindici diversi tasselli che il team di sviluppo sta gradualmente andando ad aggiungere per formare un banner completo e sul quale è scritto qualcosa di probabilmente molto importante. Nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia l'immagine è stata riempita solo per un terzo e mancano ancora dieci tasselli, sebbene sia ben leggibile la parola "event". Sembra quindi che l'intenzione di Fntastic sia quella di annunciare un nuovo evento levato al survival MMO con visuale in terza persona durante il quale potrebbe finalmente essere confermata la data d'uscita ufficiale.

In attesa che l'immagine si completi e che il messaggio venga svelato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'intervista agli sviluppatori di The Day Before, durante la quale il team non solo ha accennato al possibile arrivo di una versione PlayStation 5/Xbox Series X|S, ma ha escluso l'uscita del gioco in Accesso Anticipato su Steam.

Avete già dato un'occhiata al bizzarro trailer di The Day Before a base di clown e fast food?