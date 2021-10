The Day Before esce nel 2022 su PC e console nextgen: il nuovo trailer vi convince?

Insieme all'annuncio della data di uscita su PC e console nextgen, il nuovo gameplay di The Day Before propostoci dal team di Fntastic fornisce alcuni dettagli su questo MMO survival Open World. L'ultimo filmato ingame vi convince?

Nel confermare l'approdo del titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il nuovo video confezionato dagli sviluppatori americani ci permette di sbirciare tra le pieghe di questo progetto che promette di offrirci un'esperienza realistica e immersiva.

Diversamente dai precedenti video, l'ultima finestra aperta da Fntastic sull'universo horror di The Day Before si concentra sulle attività free roaming da svolgersi all'ombra dei grattacieli di una metropoli infestata da creature non-morte.

Scorrendo le scene del trailer, spicca ovviamente la cura riposta dagli autori indipendenti nella realizzazione del sistema d'illuminazione, oltre ad una cura per i dettagli che lascia ben sperare per la qualità del prodotto finale. Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere che cosa ne pensate di The Day Before, un titolo che non fa nulla per nascondere i suoi rimandi ludici, grafici e strettamente contenutistici con opere come The Last of Us, Days Gone e Tom Clancy's The Division.