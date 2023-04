The Day Before, esiste o non esiste? Una Beta potrebbe finalmente confermarlo

Quando a inizio gennaio The Day Before è stato rinviato per l'ennesima volta, alcuni - inclusi i moderatori del server Discord ufficiale - hanno cominciato a chiedersi se il gioco in via di sviluppo fosse reale o meno. Ebbene, prossimamente i ragazzi di Fntastic avranno la chance di provare definitivamente che la loro creatura esiste per davvero.

Gli sviluppatori del team globale (tutti i suoi dipendenti lavorano da remoto) ha espresso l'intenzione di lanciare una Beta di The Day Before prima della pubblicazione del gioco completo, che attualmente risulta essere fissata per il 10 novembre 2023.

Il messaggio, affidato al canale dei moderatori del server Discord ufficiale, recita così: "Sappiamo che molti di voi stanno attendendo con trepidazione il lancio del gioco, e vogliamo ringraziarvi per la vostra pazienza e il supporto che ci avete fornito durante il processo di sviluppo. Stiamo lavorando sodo per assicurarci che il videogioco rispetti gli elevati standard che ci siamo prefissati e siamo sicuri che varrà l'attesa. Con l'approssimarsi della data di pubblicazione condurremo un Beta Test per il gioco. Questo darà ai giocatori l'opportunità di provare il gioco prima della pubblicazione e offrirà a noi dei feedback che potremo utilizzare per migliorare il prodotto finale".

Le buone notizie non terminano qui, poiché Fntastic ha anche confermato di essere al lavoro per riportare The Day Before su Steam. Per chi non lo sapesse, il gioco è stato rimosso dallo store di Valve a causa di una violazione di copyright. Il provvedimento è scattato per volere di uno sviluppatore di un'app di calendari per iOS e Android, che si chiama The Day Before, esattamente come il gioco.