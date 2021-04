The Day Before: l'evento di presentazione è stato nuovamente rinviato

Non è ben chiaro cosa stia accadendo all'interno del team Fntastic, ma a pochi giorni di distanza dal primo rinvio dell'evento di presentazione di The Day Before, la software house ha confermato sui social che non potremo saperne di più sul gioco nemmeno questa volta.

La presentazione del gioco, durante la quale avremmo anche dovuto assistere ad un importante annuncio (probabilmente la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Day Before), doveva andare in onda ieri, martedì 6 aprile 2021, alle ore 18:00 sul canale YouTube di IGN USA ma così non è stato. Solo qualche ora fa è però arrivata la conferma da parte di Fntastic della cancellazione dell'evento.

Ecco di seguito il breve messaggio che potete leggere sul profilo Twitter ufficiale degli sviluppatori:

"L'evento dedicato a The Day Before è stato posticipato. Fisseremo presto una nuova data."

Come potete vedere, si tratta di un post incredibilmente conciso e che non fornisce alcun indizio sulle motivazioni dietro questo secondo rinvio dell'evento. Non è da escludere che il trailer di presentazione, a causa della sua viralità nel corso delle ultime settimane, abbia creato grandi aspettative nel pubblico e gli sviluppatori temano di non proporre un prodotto all'altezza.

In attesa di scoprire quando potremo assistere all'annuncio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'intervista agli sviluppatori di The Day Before.