The Day Before: il Final Trailer fissa la data dell'Early Access e mostra il gameplay!

Come promesso dagli sviluppatori di Fntastic, eccovi il Final Trailer di The Day Before, l'ambizioso (e chiacchierato) sparatutto open world venato di elementi survival che trae forte ispirazione da opere come The Last of Us e The Division.

Il filmato datoci in pasto dalla software house indie dopo i tanti problemi e le beghe legali che hanno interessato The Day Before ci proietta nell'universo post-apocalittico di questa esperienza sparatutto che promette di fare felici tutti gli appassionati del genere.

Sempre grazie al Final Trailer ci viene fornita una visione più chiara sugli elementi di gioco che andranno a caratterizzare quest'opera, dalle dinamiche survival votate all'esplorazione della mappa ai frangenti più concitati delle battaglie da combattere contro predoni e zombie.

Alle scene del nuovo video s'accompagnano le informazioni condivise da Fntastic con la riapertura della pagina Steam di The Day Before, dalla quale attingiamo le immagini inedite che trovate nella galleria in calce alla notizia.

Date perciò un'occhiata ai nuovi screenshot e, ovviamente, all'ultimo video gameplay di The Day Before che fissa l'uscita della versione Early Access del nuovo survival shooter MMO di Fntastic e Mytona per il 7 dicembre su PC (Steam) e 'successivamente' su console, si presume su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.