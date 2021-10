The Day Before: fissato l'appuntamento dove scopriremo la data d'uscita

Tutto pronto per la nuova presentazione di The Day Before, sparatutto multiplayer open world a tema post-apocalittico prodotto da Mytona e in sviluppo presso gli studi di Fntastic, atteso nel prossimo futuro su PC via Steam.

Il filmato inedito verrà mandato in onda venerdì 15 ottobre alle ore 19:00 italiane. Oltre a mostrare nuove sequenze di gameplay del promettente survival, sappiamo già che il Mega Evento organizzato dagli sviluppatori svelerà la data d'uscita di The Day Before, ma questo potrebbe non essere l'unico annuncio in arrivo durante la presentazione. Mytona e Fntastic promettono infatti di rivelare qualcosa di nuovo nel corso dell'evento che non sarebbe collegato al gameplay o la data d'esordio su PC: che possa davvero arrivare la conferma dell'uscita di The Day Before su PS5 e Xbox Series X/S, come più volte rumoreggiato negli scorsi mesi?

Siamo per il momento nel campo delle ipotesi, ma sembra che gli autori abbiano preparato qualcosa di molto grande per il loro titolo e non è quindi da escludere la possibilità che anche i giocatori PlayStation e Xbox possano in futuro mettere le mani sopra il survival multiplayer. In attesa di scoprire cosa verrà rivelato nel corso del Mega Evento, potete intanto leggere la nostra intervista agli sviluppatori di The Day Before.