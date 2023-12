The Day Before: Fnatic manda un messaggio ai fan ma anche a chi non crede nel gioco

Mancano ormai poche ore al lancio di The Day Before, il tanto discusso progetto multiplayer online di Fnatic che si appresta ad arrivare su Steam in Accesso Anticipato. Prima che i giocatori possano finalmente immergersi in questo nuovo mondo survival, il team di sviluppo ha voluto spendere qualche parola, sia per i fan che per i più critici.

Tramite un lungo post pubblicato sui propri canali social, Fnatic ha dichiarato di aver realizzato questo progetto tanto per chi lo attende con ansia, quanto per chi continua a rimanere scettico sulle sue potenzialità concrete.

"L'abbiamo creato per voi in modo che voi possiate godervi il gioco e che diventi una celebrazione. Insieme continueremo a migliorare il gioco e ad aggiungere contenuti. Alle persone che non credevano in noi: abbiamo creato questo gioco anche per voi. Accettiamo qualsiasi tipo di critica e non portiamo rancore nei vostri confronti".

Lo studio ha inoltre voluto rivolgere a tutti una serie di precisazioni: "Vi preghiamo di perdonarci per non aver fatto il miglior marketing e teaser. Impariamo qualcosa di nuovo e miglioriamo noi stessi ogni singolo giorno. Per favore, non accusarci di truffa; non è vero. Non abbiamo preso un centesimo da nessuno. Per favore, non accusarci di aver rubato degli asset; anche questo non è vero. Il nostro team ha lavorato giorno e notte per cinque anni per trasformare il gioco dei nostri sogni in realtà. Per favore non sottovalutare il nostro lavoro; non è stato facile. Siamo come te; abbiamo lavorato duro. E siamo incredibilmente felici che il nostro gioco vedrà finalmente la luce affinché tutti possano esplorarlo.

Ai nostri sostenitori, qualunque cosa accada: grazie per averci protetto dalle ingiustizie e dalle notizie false. Le vostre gentili parole ci hanno dato l'energia per creare questo gioco. A un futuro streamer che mostrerà il gioco il 7 dicembre: vi auguriamo tante visualizzazioni e nuovi iscritti. Ci auguriamo che tutta la segretezza di The Day Before vi aiuti a creare tantissimi contenuti interessanti dal gioco. Ai nostri volontari che ci hanno sostenuto non solo con le parole ma con i fatti: il vostro supporto ci ha aiutato ad essere qui oggi. Ci avete supportato nelle nostre notti più buie e non vediamo l'ora di condividere con voi i giorni migliori. E ad un partner che ha creduto in noi nonostante tutte le difficoltà: grazie per averci supportato fin dalla genesi dello sviluppo. I tuoi consigli e il tuo supporto ci hanno aiutato a realizzare il gioco".

Sicuramente un messaggio piuttosto forte da parte di Fnatic, destinato ad assumere ancor più peso, che sia nel bene o nel male, a partire dal 7 dicembre, data di lancio di The Day Before. Per prepararvi al meglio al suo arrivo, vi consigliamo di consultare cinque cose da sapere su The Day Before.