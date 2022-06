The Day Before: Fntastic cerca volontari non retribuiti per partecipare al progetto

Fntastic, studio autore di The Day Before, ha pubblicato un annuncio di lavoro per cercare volontari che possano contribuire al progetto in varie forme. L'annuncio ha destato parecchio stupore ma in realtà a quanto pare sono già molti i volontari che lavorano alla buona riuscita di The Day Before.

Fntastic ha ovviamente dipendenti assunti e stipendiati, in aggiunta a questi lo studio cerca anche personale disposto a lavorare senza retribuzione, i dipendenti part time non sono pagati ma vengono comunque ricompensati con codici download, certificati di partecipazione e altre ricompense.

Attenzione però perché i dipendenti volontari part time non svilupperanno direttamente il gioco ma si occuperanno di attività collaterali come moderare i canali social o tradurre il gioco in varie lingue, inoltre possono suggerire feedback e migliorie al team di sviluppo, senza però mettere le mani direttamente sul codice sorgente o su altri aspetti tecnici.

L'annuncio come detto ha destato qualche perplessità ma Fntastic si è difesa affermando di considerare tutti i dipendenti e volontari allo stesso modo, pur non potendo offrire compensi in denaro ai collaboratori part-time.

The Day Before esce il primo marzo 2023, il gioco era atteso per quest'anno ma è slittato per dare modo agli sviluppatori di lavorare al meglio con l'Unreal Engine 5.