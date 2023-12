The Day Before: Fntastic non ha visto e non vedrà mai un soldo da Steam

Con un annuncio a sorpresa, ieri abbiamo scoperto che Fntastic ha chiuso dopo aver lanciato The Day Before appena quattro giorni fa. Il motivo? Non ci sono più soldi e come specificato in un messaggio su X, lo studio non vedrà alcun ricavo dalle vendite del gioco.

Il publisher Mytona sta lavorando con Steam per garantire il rimborso a chiunque lo richieda tramite la piattaforma, indipendentemente dal tempo di gioco trascorso. Tutti coloro che richiederanno il rimborso via Steam lo otterranno, inoltre in un messaggio condiviso su X viene specificato che Fntastic non ha ricevuto ancora nulla per le vendite di The Day Before e non otterrà mai alcun compenso.

Non è chiaro se quest'ultima frase sia stata aggiunta al messaggio per provare a difendersi dalle accuse che vorrebbero il management dello studio aver chiuso frettolosamente dopo aver incassato i soldi delle vendite al day one. In realtà, il gioco "ha fallito finanziariamente", come dichiarato nel messaggio che annuncia la chiusura dello studio, questo nonostante The Day Before abbia venduto secondo alcune stime circa 200.000 copie con poco più di 90.000 richieste di rimborso ricevute.

La situazione è in continua evoluzione, al momento l'unica certezza è che Fntastic ha chiuso e il publisher Mytona si occuperà di trovare una soluzione collaborando con Valve.