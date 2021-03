The Day Before: Fntastic tra Ray Tracing e DLSS su PC e porting per PS5 e Xbox Series X/S

In una recente intervista a WCCFtech, il fondatore di Fntastic Ed Gotovtsev ha discusso delle potenzialità grafiche su PC di The Day Before e fornito delle precisazioni sul possibile arrivo dello sparatutto post-apocalittico a mondo aperto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Prima di affrontare queste importanti questioni, il massimo esponente di Fntastic precisa che il suo team, prima di svelare al mondo questo ambizioso progetto con il video di annuncio di The Day Before, ha lavorato "per quasi 16.800 ore in totale, che è poi il tempo trascorso da quando abbiamo scritto la prima riga di codice, e di questo siamo orgogliosi perché abbiamo passato quel tempo nel concretizzare la visione del gioco dei nostri sogni. Siamo creando un titolo enorme, ma sono profondamente convinto di una cosa: non importa quante risorse hai, ma come le utilizzi. Siamo circa in 70 persone a sviluppare The Day Before e continuiamo a crescere, utilizzando le risorse a nostra disposizione per gestire il tutto con lo smart working e seguendo idee innovative sia nella creazione del gioco che nell'ampliamento stesso del team".

Fatto questo dovuto preambolo, Gotovtsev riprende le scene del reveal trailer, e dell'ultimo video sulla guida offroad di The Day Before, per sottolineare come "intendiamo offrire ai nostri giocatori la migliore esperienza di gioco possibile, e per questo abbiamo già ricevuto dei suggerimenti da NVIDIA per implementare il Ray Tracing e il DLSS, quindi ci stiamo lavorando. Quanto al porting per console, ovviamente non saremo in grado di portare il gioco su NES ma stiamo considerando le piattaforme di nuova generazione. Aspettatevi un annuncio speciale".

Il riferimento a questo "annuncio speciale", d'altronde, è il medesimo fatto dal fondatore di Fntastic nella nostra intervista agli autori di The Day Before a base di zombie e sopravvivenza. Che sia in arrivo l'annuncio del porting di The Day Before per PS5, Xbox Series X e Series S? Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento.