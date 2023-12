The Day Before: Fntastic, che succede? Lo studio sembra cambiato nome in Eight Points

Nella giornata di ieri, Fntastic ha annunciato la chiusura quattro giorni dopo il lancio di The Day Before. Il gioco non ha generato profitti nonostante le 200.000 copie vendute e il team non ha più fondi, da qui la decisione di chiudere dopo aver pagato i creditori.

Una mossa che ha generato ovviamente moltissime polemiche, chi ha comprato il gioco in Early Access si ritrova di fatto con un prodotto che non verrà più supportato in alcun modo, nonostante la compagnia assicuri che i server resteranno aperti e dunque si potrà continuare a giocare a The Day Before.

In queste ore però c'è una manovra che sta destando anche in questo caso qualche preoccupazione: Wild Eights, precedente gioco dello studio Fntastic, è ora accreditato su Steam a "Eight Points." Wild Eights venne finanziati con successo tramite Kickstarter, l'allora neonato team Fntastic aveva assunto la denominazione 8 Points per poi cambiare nome solo nel 2017.

Quindi, Fntastic ha chiuso, The Day Before è stato rimosso da Steam mentre l'altro gioco della compagnia è ancora in vendita, anche se il nome Fntastic non risulta più presente nel database di Steam, sostituito come detto da Eight Points. Non è chiaro cosa stia succedendo, probabilmente Fntastic vuole evitare che Wild Eights venga associato a The Day Before e alle polemiche di queste ore.