The Day Before: tanto gameplay in arrivo per lo shooter tra The Last of Us e The Division

Dalle pagine del server Discord di Fntastic, gli sviluppatori indipendenti prendono spunto dall'ultimo video sui combattimenti di The Day Before per confermare l'arrivo, da qui alle prossime settimane, di ulteriori filmati di gameplay per l'ambizioso sparatutto open world ispirato a The Last of Us e The Division.

Nel rivolgersi ai tanti appassionati del genere che desiderano ricevere nuove informazioni su questo progetto, i curatori del portale Discord della software house indie spiegano infatti che "dopo attente valutazioni e tante discussioni con il nostro team abbiamo deciso di condividere i dettagli su The Day Before che stavate aspettando con impazienza. A partire da questo mese pubblicheremo dei filmati di gameplay 'grezzi', come richiesto a gran voce dalla nostra community".

I filmati che verranno mostrati a breve, di conseguenza, non saranno composti da scene in cinematica ma offriranno uno spaccato dell'esperienza di gioco, come ribadisce il team Fntastic spiegando come "questi gameplay mostreranno la maggior parte delle funzionalità e degli elementi di gioco richiesti dalla community, contribuendo così a fornire una visione chiara dell'attuale stato di sviluppo di The Day Before".

In attesa di ammirare questo 'gameplay grezzo', e di immergerci nelle atmosfere post-apocalittiche di The Day Before a partire dall'1 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul promettente survival open world The Day Before.