The Day Before: i giocatori scappano da Steam, Fntastic rimuove il tag MMO

Primi problemi per il gioco di Fntastic: The Day Before ha debuttato il 7 dicembre con oltre 38.000 giocatori connessi raggiungendo la vetta dei giochi più venduti su Steam, dopo un weekend però i giocatori hanno abbandonato i server e ad oggi si registra un calo del 75% degli utenti attivi.

Il picco massimo nelle ultime 24 ore è stato di 12.210 giocatori, con una media che assesta invece sui 9.000 utenti attivi. The Day Before è un disastro (come vi abbiamo segnalato anche noi nella recensione di The Day Before), il gioco non è completo e molti aspetti risultano appena abbozzati, di fatto si tratta di un prodotto in Early Access che presenta però numerosi problemi strutturali.

Nel frattempo come segnalato da GameRant, il team di sviluppo nel frattempo ha chiuso il canale Discord della community, ha rimosso il tag MMO dalla pagina Steam di The Day Before e alche alcuni video dal canale YouTube del gioco, senza fornire però giustificazioni di alcun tipo per queste mosse.

The Day Before è arrivato sul mercato in una condizione non soddisfacente e attualmente il giudizio su Steam è "perlopiù negativo" con 17.000 recensioni totali e molte delle quali sconsigliano di comprare il gioco fino a quando Fntastic non apporterà le migliorie promesse.