The Day Before, incredibile ma vero: Fntastic chiude i battenti, è ufficiale

Fino ad oggi vi è stata l'ennesima polemica per The Day Before e l'uso degli asset per la mappa ed i menu di gioco. Tuttavia, nel corso i queste ore, è sopraggiunta una notizia inaspettata come un fulmine a ciel sereno: Fntastic, lo studio di The Day Before, chiude ufficialmente. Le ragioni, come dichiarato, derivano dal fallimentare lancio.

"Quest'oggi, annunciamo la chiusura di Fntastic Studio. Sfortunatamente, The Day Before ha fallito finanziariamente, e non disponiamo di fondi per continuare. Tutti i ricavati verranno usati per pagare i debiti ai nostri partner". Nell'arco di pochissimi giorni, siamo passati dai primi pareri negativi su The Day Before all'annuncio di un progetto che ha sancito la chiusura definitiva dell'azienda. "Abbiamo investito tutti i nostri sforzi, risorse e ore di lavoro nello sviluppo di The Day Before", si piò leggere nel comunicato ufficiale.

"È importante notare che non abbiamo preso soldi dal pubblico durante lo sviluppo di The Day Before; non c'erano preordini o campagne crowdfunding. [...] Al momento, il futuro di The Day Before e Propnight è incerto, ma i server rimarranno operativi". L'avvenire dei due progetti in questione è ancora da discutere, ma l'azienda ha dichiarato di aver fatto - e di star facendo, di conseguenza - tutto ciò che è in loro potere per le avventure videoludiche giunte sul mercato sotto l'etichetta Fntastic. Cosa succederà al tanto discusso The Day Before? Non ci resta che attendere per saperne di più.