The Day Before, 'linguaccia' a Fntastic nella tagliente ironia social di inXile

Dopo aver accompagnato il lancio di Starfield con una parodia piena di alieni e deodoranti, i curatori dei profili social di inXile commentano 'a modo loro' il disastroso lancio dell'Early Access di The Day Before e la chiusura di Fntastic con un'immagine che riflette lo stato d'animo degli acquirenti dello shooter.

Partendo proprio dall'incredibile notizia della chiusura di Fntastic per il fallimento di The Day Before, il team social della software house californiana guidata da Brian Fargo si è divertito a reimmaginare la key art dell'extraction shooter post-apocalittico per 'svelarne il messaggio nascosto'.

Nel pubblicare su Twitter/X la tagliente reinterpretazione della key art di The Day Before, i ragazzi di inXile ci invitano a "controllare sempre la bocca per i scoprire i messaggi nascosti": osservando con attenzione l'irriverente key art modificata con il personaggio di The Day Before intento a fare la linguaccia ai giocatori, si nota all'interno della sua bocca la scritta che recita "abbiamo cercato di contattarti per l'estensione della garanzia della tua auto".

I curatori dei social di inXile decidono quindi di riassumere l'assurda situazione venutasi a creare con la chiusura di Fntastic e la fine prematura di The Day Before utilizzando una delle frasi più utilizzate (soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo) nelle chiamate automatiche delle truffe telefoniche. A chi ci segue, ricordiamo che nelle scorse ore anche gli sviluppatori di DayZ hanno ironizzato sulla rimozione di The Day Before da Steam.