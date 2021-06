The Day Before: manca pochissimo all'arrivo di un nuovo trailer

Dopo aver lasciato i giocatori perplessi con l'ultima immagine di The Day Before, il team di sviluppo dell'atteso survival MMO ha confermato che a breve sarà possibile assistere alla presentazione di un nuovo trailer.

Chiunque sia interessato a scoprire tutte le novità sul gioco che il team Fntastic ha in serbo per la propria community potrà collegarsi al canale YouTube ufficiale del gioco a partire dalle ore 19:00 del fuso orario italiano del prossimo venerdì 11 giugno 2021. Purtroppo gli sviluppatori non hanno chiarito quali saranno le novità annunciate in occasione di questa diretta, ma è probabile che il trailer mostrato non si limiti a svelare qualche sequenza di gameplay. Vi ricordiamo infatti che l'ultima immagine di The Day Before potrebbe aver diffuso qualche nuovo indizio circa il possibile arrivo del gioco sulle console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è nemmeno da escludere che il trailer possa contenere la data d'uscita o la finestra di lancio, visto che la pagina Steam ufficiale del gioco continua a riportare un generico "coming soon" in corrispondenza della data d'uscita.

In attesa di scoprire cosa verrà mostrato nel trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'intervista agli sviluppatori di The Day Before, i quali ci hanno svelato numerosi dettagli sulle meccaniche di gioco e su tanti altri aspetti della produzione.