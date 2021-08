The Day Before: in attesa del Mega Evento, gli zombie infestano il teaser

Mentre monta l'attesa e la curiosità dei giocatori per il Mega Evento di The Day Before, i ragazzi di Fntastic ci rituffano nelle atmosfere della loro avventura free roaming ad ambientazione post-apocalittica per mostrarci un inquietante teaser trailer.

Il video confezionato dagli autori americani immortala un corridoio infestato di zombie "in dormiveglia", una calma apparente che minaccia di essere spezzata da un momento all'altro con l'apparizione del primo essere umano non infettato.

Come nei trailer passati, anche stavolta il team di Fntastic punta tutto sull'atmosfera per fare sfoggio dell'evoluto sistema di illuminazione dinamica che sovrintenderà alla gestione del ciclo giorno/notte e della tetra atmosfera da respirare in ogni edificio e locale al chiuso.

A detta degli sviluppatori statunitensi, il Mega Evento di The Day Before si terrà nel mese di settembre e consentirà ai fan del genere di assistere a un nuovo video gameplay e ad "altre sorprese" non meglio precisate. Secondo alcuni, nel corso dello show digitale potremmo assistere al rumoreggiato annuncio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Day Before, condito magari da una nuova infornata di dettagli sulle meccaniche free roaming, sul sistema di combattimento o anche solo sulla finestra di commercializzazione indicativa.

Se volete saperne di più su questo titolo ispirato a The Division e alle atmosfere horror di Days Gone e The Last of Us, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale sul promettente survival open world The Day Before.