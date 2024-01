The Day Before: è mistero per l'ultimo giocatore ancora online

Ormai sapete bene che il clamoroso flop di The Day Before porterà alla chiusura definitiva dei server tra qualche giorno, processo che metterà la parola fine alla vicenda che si protrae ormai dalla prima settimana di dicembre. Sebbene lo spegnimento dei server sia imminente, sta facendo scalpore la notizia dell'ultimo giocatore attivo.

Dal 28 dicembre 2023 ad oggi, lunedì 15 gennaio 2024, sul database di Steam emerge che i server del controverso gioco sono stati popolati da un solo ed unico giocatore. Non è chiaro quale sia l'identità di questo utente, ma è chiaro che si tratti di un coraggioso videogiocatore che sembra non aver accettato la sorte di quello che avrebbe dovuto essere un survival MMO ambientato in una città invasa dagli infetti.

Sui social, gli utenti stanno provando a comprendere quale sia la verità dietro l'unico utente connesso e c'è chi ritiene sia possibile che si tratti di uno sviluppatore. C'è anche chi pensa possa trattarsi di un giocatore che non segue i social e non si informa, al punto da ignorare del tutto le vicende che hanno interessato The Day Before nell'ultimo mese.

Esiste anche un'altra possibilità, potrebbe infatti trattarsi del modder che sta realizzando la versione offline di The Day Before, il quale necessita di essere connesso per continuare nel suo lavoro.