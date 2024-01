The Day Before è morto, ma intanto nasce la parodia: godetevi The Day After

Lo scorso 22 gennaio è stata staccata definitivamente la spina a The Day Before, che ha cessato di esistere poco più di un mese dopo la sua uscita avvenuta il 7 dicembre 2023. La fine di The Day Before è tuttavia l'inizio di un altro progetto: la sua parodia.

Attraverso Youtube l'utente Crimson mostra al pubblico The Day After, mostrato attraverso un video-gameplay che sembra ricalcare quelli diffusi da Fntastic nei mesi precedenti l'uscita del loro gioco. A colpire non è solo il fatto che The Day After è stato creato con soli 1500 dollari e 300 ore complessive di sviluppo, ma soprattutto che il gioco parodistico sembra offrire una giocabilità addirittura più curata e precisa di The Day Before. Niente male per quello che già dal suo nome nasce come uno scherzo nei confronti dell'opera Fntastic, la cui vicenda ha fatto discutere così tanto critica e pubblico da portare qualcuno a realizzarne pure una versione parodistica.

In ogni caso gli sviluppatori sono tornati a farsi sentire dopo la fine prematura della loro produzione, sottolineando che The Day Before è stato ucciso dall'odio scatenato online da community, blogger e giocatori in generale, contribuendo così alla morte del gioco in poco più di un mese.