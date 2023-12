The Day Before morto e sepolto in quattro giorni: una storia molto brutta

Quella di The Day Before è indubbiamente una delle pagine più brutte della storia videoludica degli ultimi anni. Trailer ben montati hanno generato nel corso degli anni un discreto hype per un progetto all'apparenza interessante. Sulla carta, perché nella realtà le cose sono andate molto diversamente.

The Day Before è un gioco che ha vissuto di hype, parliamoci chiaro. Descritto come un gioco a metà tra The Division e The Last of Us, il gioco ha attirato sin da subito l'interesse del pubblico e della stampa. Del resto i primi video diffusi da Fntastic erano effettivamente affascinanti e mostravano vari aspetti di un progetto all'apparenza decisamente ambizioso.

Poi arrivano i dubbi: ma come è possibile che un piccolo team con all'attivo solo un paio di giochi in early access possa tirare fuori tanta magnificenza? Poi il primo rinvio, i problemi legali sull'utilizzo del marchio The Day Before (già registrato da altri), l'hype tentenna ma non muore e anzi, in molti aspettano il lancio del gioco. E infine The Day Before esce, ma è pessimo. Un gioco incompleto (del resto è in accesso anticipato, dice Fntastic) ma che migliorerà con il tempo, e nonostante la pessima accoglienza i numeri al day one su Steam sono buoni e il gioco schizza in cima alla classifica dei più venduti. Un sogno durato un weekend, The Day Before esce il 7 dicembre 2023 e di fatto muore l'11 dicembre, quando Fntastic annuncia la chiusura improvvisa.

Il gioco non ha riscosso il successo commerciale sperato, non ha generato profitti e non ci sono più soldi in cassa per andare avanti, dunque finisce così la breve vita di The Day Before. Dopo la chiusura di Fntastic, alcuni ex sviluppatori escono allo scoperto e si scopre così che The Day Before non è mai stato concepito come un MMO, nonostante i claim promozionali lo descrivessero come tale. C'è anche chi parla di uno sviluppo estremamente confusionario, ma probabilmente come sono andate realmente le cose non lo sapremo mai.