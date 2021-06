The Day Before: la nuova immagine nasconde indizi sulle versioni PS5 e Xbox Series X?

Poco più di un giorno fa il team Fntastic ha promesso l'arrivo di un nuovo screenshot di The Day Before, il quale è stato pubblicato nel corso della serata sui canali social ufficiali della software house.

L'immagine in questione potrebbe apparire ad una prima occhiata quasi insignificante, al punto che sono stati in molti i fan che hanno espresso qualche dubbio nei commenti. Lo scatto mostra infatti un vicolo della città ormai deserta e avvolta nella nebbia, ma analizzando con attenzione ogni singolo dettaglio è possibile notare che su un pezzo di cartone nell'angolo in basso a sinistra è stato scritto qualcosa:

"I'll trade the console for cigarettes. One game as a gift."

Dal momento che lo screenshot in questione non fornisce alcuna informazione significativa a quelle ormai note sul gioco, è probabile che l'obiettivo di questa immagine risieda proprio in questo misterioso messaggio, che secondo alcuni fan potrebbe non essere altro che un modo velato per annunciare la versione per console next-gen di The Day Before. Vi ricordiamo infatti che gli sviluppatori hanno a più riprese lasciato intuire che il titolo sia in lavorazione anche per Xbox Series X|S e PlayStation 5, sebbene ciò non sia mai stato ufficialmente confermato.

Avete già dato un'occhiata alla nostra intervista agli sviluppatori di The Day Before?