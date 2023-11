The Day Before, nuove polemiche: il Final Trailer copia RDR 2 e Cyberpunk?

Non bastassero le beghe legali per il cambio nome di The Day Before, il team Fntastic finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone per l'utilizzo, nel Final Trailer che precede il lancio dell'Early Access dello sparatutto MMO, di frasi che sembrerebbero essere state copiate di sana pianta da altri videogiochi.

Nel descrivere i contenuti della versione in Accesso Anticipato della loro prossima esperienza open world a tinte post-apocalittiche, gli sviluppatori di Fntastic hanno accompagnato le scene di gameplay del Final Trailer di The Day Before con una 'voce narrante' (non sappiamo se umana o generata da una IA) che ci dà il "benvenuto nella prossima generazione di giochi di sopravvivenza open world MMO post-apocalittici. Immergiti in The Day Before".

La frase utilizzata da Fntastic, secondo alcuni, sarebbe stata ripresa e (scarsamente) riadattata dalla comunicazione adottata da CD Projekt RED nel novembre del 2020 con il Gameplay Trailer di Cyberpunk 2077: "Benvenuti nella prossima generazione di avventure open world. Immergiti in Cyberpunk 2077".

In un passaggio successivo del video di The Day Before, Fntastic spiega inoltre che "vogliamo garantire che il combattimento rimanga profondo e coinvolgente in ogni momento. Ogni arma vanta caratteristiche uniche, oltre a meccaniche realistiche di ricarica e rinculo". Una frase, quest'ultima, che 'suona' in modo estremamente simile a quella pronunciata da Rockstar Games nel video di Red Dead Redemption 2 pubblicato il 9 agosto del 2018: "Stiamo rendendo il combattimento profondo e coinvolgente in ogni momento. Ogni arma ha caratteristiche uniche, con ricarica e rinculo realistici".

In attesa di un chiarimento da parte di Fntastic, vi lasciamo a questo approfondimento sui contenuti della versione Early Access di The Day Before.