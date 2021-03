The Day Before, nuovo evento a breve: data d'uscita e versione console in arrivo?

Il team di sviluppo di The Day Before, il promettente survival game che strizza l'occhio a The Division e a The Last of Us, ha annunciato che a breve ci sarà un piccolo evento interamente dedicato al gioco.

L'annuncio è avvenuto sulla pagina ufficiale Steam del gioco, dove gli sviluppatori hanno confermato che il prossimo mercoledì mattina alle ore 11:00 del fuso orario italiano ci sarà una diretta sul canale YouTube di IGN USA durante la quale Fntastic farà un annuncio. Purtroppo non vi sono anticipazioni in merito a ciò di cui si parlerà nel corso dell'evento e tutto ciò che sappiamo sono la data e l'ora della presentazione. In ogni caso non è difficile immaginare che la diretta possa essere il palcoscenico perfetto per svelare la data d'uscita del titolo o confermare l'esistenza delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A questo proposito, nella nostra intervista agli sviluppatori di The Day Before si è parlato di un annuncio imminente probabilmente legato alla versione del titolo per console di nuova generazione.

A proposito di next-gen, sapevate che The Day Before potrebbe godere del supporto a Ray Tracing e DLSS su PC? Pare infatti che il team di sviluppo sia in contatto con Nvidia per implementare tali caratteristiche nella versione finale del gioco.