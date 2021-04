The Day Before: nuovo video gameplay dello sparatutto tra The Division e The Last of Us

Come promesso, i ragazzi di Fntastic hanno pubblicato un nuovo video di The Day Before con tante scene di gameplay tratte dal loro ambizioso sparatutto a mondo aperto venato di elementi survival.

Nel filmato, gli autori americani sono partiti dalle scene offroad di The Day Before per fornire una visione d'insieme dell'esperienza ludica di questo titolo ispirato a The Division e alle atmosfere post-apocalittiche di Days Gone o The Last of Us.

Il video ci offre così un'infarinatura sul sistema di combattimento, con tanto di frangenti legati alle sparatorie contro le orde di zombie. Di particolare interesse sono poi le fasi incentrate sul crafting e sul reperimento delle risorse, come pure i discorsi sul tenore qualitativo del comparto grafico, specie per quanto concerne la gestione l'illuminazione dinamica e il ciclo giorno-notte. Il gameplay ha mostrato anche dei personaggi secondari e l'interazione tra il nostro alter-ego e questi ultimi, ma con una distinzione tra PNG gestiti dall'IA e personaggi multiplayer che non è stata chiarita.

Ad ogni modo, giudicate voi stessi l'operato del team di Fntastic ammirando l'ultimo filmato di The Day Before propostoci dagli sviluppatori statunitensi per confermarne l'arrivo nel 2021 su Steam. Al momento, quindi, viene confermata l'esclusiva PC e il mancato arrivo di The Day Before su PS5 e Xbox Series X/S.