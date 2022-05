The Day Before passa all'UE 5, ma slitta: rinvio per la fusione tra TLOU e The Division

Il 2022 si era aperto con la pubblicazione di un nuovo trailer di The Day Before, con il quale si confermava l'esordio del titolo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 nel corso dell'anno.

Purtroppo, ora il team di Fntastic ha annunciato che non sarà in grado di mantenere la promessa fatta al pubblico. Tramite un comunicato stampa, la software house ha infatti reso noto di aver dediso un rinvio per The Day Before. L'interessante survival open world dall'animo MMO, spesso descritto come una fusione tra dinamiche in stile The Last of Us e The Division, approderà infatti sul mercato nel corso del prossimo anno. Nello specifico, la nuova data di lancio si colloca al 1 marzo 2023.



L'annuncio è contestualmente accompagnato da un aggiornamento sullo sviluppo del titolo. Visto il grande successo di pubblico riscosso sino a questo momento, dimostrato dall'inserimento di The Day Before nelle Wishlist di milioni di giocatori, Fntastic conferma di aver deciso di evolvere la produzione. Il processo di realizzazione del survival è dunque ora passato all'Unreal Engine 5, con il nuovo motore grafico di Epic Games che darà forma all'epopea post-pandemica open world.



Per maggiori dettagli sul titolo di Fntastic, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di The Day Before.