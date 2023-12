The Day Before: perché il nome di Fntastic è stato cambiato in Eight Points?

Subito dopo il lancio disastroso di The Day Before, rimosso dalla vendita solo quattro giorni dopo la pubblicazione, Fntastic ha cambiato nome in Eight Points sulla pagina Steam di The Wild Eight, il precedente lavoro dello studio. Ora sappiamo perché.

La modifica è stata effettuata da Hype Train Digital, il publisher di The Wild Eight. Ai microfoni di Eurogamer un portavoce della compagnia ha spiegato che si è deciso di modificare il nome di Fntastic sulla scheda di The Wild Eight in Eight Points per evitare ripercussioni negative sul gioco dopo tutte le controversie generate dal lancio di The Day Before.

"Fntastic era lo sviluppatore originale di The Wild Eight, ma dopo la pubblicazione del gioco in Early Access hanno deciso di interrompere i lavori sul progetto per questioni interne allo studio. Hype Train Digital ha dunque portato avanti lo sviluppo di The Wild Eight in maniera indipendente e tutti i rapporti lavorativi con Fntastic si sono interrotti nel 2017", si legge nella dichiarazione fornita ad Eurogamer, che prosegue: "Dopo l'uscita di The Day Before lo scorso 7 dicembre, The Wild Eight è stato colpito da un'ondata di recensioni negative, non collegate al gioco in sé ma associate a Fntastic, lo sviluppatore originale. Abbiamo dunque deciso di rimuovere interamente il nome di Fntastic dalla pagina del gioco".

In questo modo e dopo queste precisazioni la situazione relativa a The Wild Eight dovrebbe ora essere maggiormente sotto controllo. Intanto continuano ad emergere retroscena sullo sviluppo del controverso survival: The Day Before non è mai stato pensato come un MMO, stando alle parole di un suo ex autore.