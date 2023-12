The Day Before, è ancora polemica: la mappa e i menu sono asset acquistati?

Come vi abbiamo detto anche nel nostro provato dell'Early Access di The Day Before, la produzione Fntastic è terribile e i suoi difetti vanno oltre quelli che caratterizzano le tradizionali produzioni che attraversano un periodo di accesso anticipato. Ad aggravare la situazione ci pensano le ultime scoperte degli appassionati.

A pochi giorni dal debutto del titolo su Steam, alcuni fan hanno condotto qualche ricerca sul web e hanno scoperto che buona parte degli asset presenti nell'extraction shooter (di survival MMO non c'è davvero nulla in The Day Before) sono stati acquistati dal team di sviluppo per poi essere riproposti con leggere modifiche.

Nel caso della mappa, ad esempio, si tratta del pacchetto 'Downtown - City Pack' per Unreal Engine 5, che dovrebbe essere stato acquistato dagli sviluppatori a circa 300 dollari: come si può notare nel video, si tratta della stessa mappa presente nel gioco, con poche differenze rappresentate dalle macchine distrutte e poco altro. Su Reddit è anche apparsa un'altra scoperta degli appassionati, che potrebbero aver trovato un secondo pacchetto di asset intitolato Survival Game Kit V2. All'interno del bundle da 65 dollari ci sono i menu, il gunplay, la meccanica legata al sanguinamento, l'interfaccia utente ed altri elementi che sembrano corrispondere a quanto presente in The Day Before.

Occorre precisare che i pacchetti in questione sono stati pubblicati tra il 2020 ed il 2021, quindi non possiamo del tutto escludere che tutte le dichiarazioni sullo sviluppo del gioco, che secondo il team va avanti da circa 5 anni, possano essere fasulle.

Nel frattempo, su Steam fioccano le recensioni negative per The Day Before, che è tra i 10 giochi con il maggior numero di pareri ostili.