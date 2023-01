The Day Before, è ancora polemica: gli sviluppatori sapevano da giorni del rinvio

A poche ore di distanza dall'ennesimo rinvio di The Day Before, il survival ispirato a The Division e The Last of Us è finito di nuovo al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni del team di sviluppo.

Come ormai ben saprete, al momento del posticipo è stata data la colpa alla mancata registrazione del marchio. Sembrerebbe però che la software house avesse deciso di rimandare la pubblicazione dello shooter online molto prima che sorgessero i problemi relativi al trademark.

Ecco di seguito un estratto della dichiarazione degli sviluppatori a IGN USA:

"Abbiamo pianificato di rinviare l'uscita del gioco in precedenza, concordando con il publisher Mytona di annunciarlo in concomitanza con la pubblicazione di un video gameplay della durata di 10 minuti. Sapete poi cos'è successo. Per essere sicuri ed assicurarci che non ci fossero ulteriori rinvii, ci siamo accordati con il publisher per la data del 10 novembre 2023. Si tratta di una data che non desta preoccupazioni in merito alla disputa del marchio."

A quanto pare, quindi, un nuovo posticipo era già nei piani dello studio e i problemi legali sono giunti solo in un secondo momento. In attesa che tutto si possa risolvere e che un video gameplay possa togliere ogni dubbio, sono sempre più numerosi i giocatori convinti che The Day Before non esista.