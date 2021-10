The Day Before: presto verrà svelata la data d'uscita

È ormai da mesi che si parla di The Day Before senza che il team di sviluppo ne annunci una data d'uscita ufficiale. Sembra però che l'attesa stia per volgere al termine.

Un nuovo e breve trailer apparso sul canale YouTube ufficiale del titolo Fntastic ha confermato che la data d'uscita del survival verrà svelata al pubblico in occasione del Mega Event di The Day Before, un evento in diretta streaming durante il quale conosceremo molti dettagli sul gioco. Purtroppo gli sviluppatori non hanno aggiunto altre informazioni sull'evento, la cui data non è ancora stata fissata e potrebbero separarci diverse settimane dall'annuncio. Vi ricordiamo che in più di un'occasione si è parlato del possibile arrivo di The Day Before su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e non è da escludere che l'evento verrà sfruttato anche per mostrare ai giocatori la versione del gioco per le console di ultima generazione Microsoft e Sony.

In attesa di scoprire la data del Mega Event, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'intervista agli sviluppatori di The Day Before, nella quale alcuni membri del team di sviluppo ci hanno parlato di svariate dinamiche del gameplay di questo interessante survival con visuale in terza persona.