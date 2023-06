The Day Before, prosegue la disputa legale, ma arriva la data di uscita! Ecco il trailer - Aggiornata

Come ormai noto, gli sviluppatori di Fntastic sono stati coinvolti in una controversia legale legata all'utilizzo del marchio The Day Before, la cui proprietà è stata rivendicata dagli autori di un'app mobile.

AGGIORNAMENTO: a sorpresa, il team di The Day Before ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, che potete trovare in anteprima a questa news. Con il filmato si annuncia la data di uscita del gioco, fissata al prossimo 10 novembre 2023.



Segue la notizia originale.



Ormai da diversi mesi, la disputa ha costretto la software house a rimuovere temporaneamente la pagina di Steam legata a The Day Before. Di recente, gli autori hanno rilasciato un'intervista, nella quale hanno aggiornato brevemente il pubblico sul tema della possibile violazione di copyright.

Per il momento, i vertici di Fntastic si dicono ottimisti sulla possibilità di avere infine la meglio e di poter dunque mantenere il titolo di The Day Before per il proprio gioco. "Vogliamo rassicurare la community del fatto che la pagina Steam tornerà presto a essere operativa. - ha promesso il team - Torneremo in vetta alle wishlist". La gestione del problema, ha inoltre aggiunto Fntastic, non sta rallentando il completamento del gioco, che resta la principale preoccupazione degli sviluppatori. La gestione della diatriba legale è stata infatti presa in carico da MytonaFntastic, una joint venture fondata dalla software house e dal publisher neozelandese Mytona.



Dopo l'ultimo video gameplay di The Day Before presentato al pubblico lo scorso febbraio, il titolo non si è più mostrato al pubblico, generando una certa preoccupazione nella community, oltre a diverse polemiche legate persino alla sua effettiva esistenza.