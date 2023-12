The Day Before: il publisher lavora con Valve per garantire il rimborso a chi lo chiederà

Nelle scorse ore The Day Before è stato rimosso da Steam dopo che il gioco ha raggiunto una valutazione "estremamente negativa", a poche ore dall'annuncio della chiusura del team di sviluppo.

Fntastic ha chiuso quattro giorni dopo aver pubblicato The Day Before, il team ha finito i fondi per proseguire il suo cammino, il gioco non ha riscosso il successo sperato e la compagnia si è trovata costretta a chiudere definitivamente i battenti.

The Day Before ha venduto 200.000 copie e sembra che circa 91.000 acquirenti abbiano chiesto il rimborso del gioco a Valve. A tal proposito, su Steam è comparso un messaggio del publisher Mytona, il quale afferma di essere al lavoro con Valve per garantire che chiunque ne faccia richiesta venga rapidamente rimborsato per l'acquisto di The Day Before.

E' probabile che in questo caso specifico Steam possa ignorare le consuete policy di rimborso offrendo il risarcimento a tutti coloro che lo richiederanno, indipendentemente dalle ore spese in gioco. The Day Before è stato per un weekend il gioco più venduto su Steam ma le tante polemiche e le critiche emerse nelle ore successive al lancio hanno dipinto un quadro non proprio positivo, con Fntastic che ha prima provato a giustificare la mancanza di contenuti parlando di lancio in Early Access, per poi chiudere nella giornata di lunedì 11 dicembre.