The Day Before, nuovi retroscena da un ex sviluppatore: 'non è mai stato un MMO'

Mentre l'Early Access di The Day Before cade a pezzi (la chiusura dei server potrebbe non essere tanto lontana), in rete spunta la testimonianza di uno degli sviluppatori che ha contribuito alla realizzazione del controverso titolo.

L'utente, che per ovvie ragioni non ha rivelato la sua identità, ha dichiarato ai microfoni del portale DualShockers che, al netto dei trailer e dei comunicati stampa che lo vendevano come un survival MMO, tale componente del gioco non ha mai fatto parte del progetto, nemmeno lontanamente.

Ecco di seguito il commento dell'ex Fntastic:

"Nessuno del team conosce il motivo reale per cui continuavano a definirlo MMO. È sempre stato uno sparatutto in terza persona con meccaniche co-op. Nessun elemento RPG è stato mai implementato, sebbene ai tempi dei primi prototipi vi fosse l'idea di introdurre le abilità. Niente di più."

In sostanza, le parole di questa fonte anonima confermano le nostre ipotesi nell'hands-on di The Day Before: tutti i menu relativi alla progressione e alle abilità del personaggio non erano altro che schermate 'fake', senza alcun impatto sul gameplay.

Lo sviluppatore ha inoltre specificato che, sin dal principio, il progetto è stato pensato come un mix tra Rust, DayZ ed Escape From Tarkov. Pare poi che ogni singola decisione venisse presa dai due CEO, i fratelli Gotovtsevs, che continuava a scartare le idee dei suoi dipendenti e addirittura licenziava chi osava lamentarsi più del dovuto. Stando alla testimonianza, tale atteggiamento ha fatto sì che funzionalità come la chat vocale venissero soppiantate da altre molto più stupide per il semplice volere dei due fratelli a capo dello studio, che sostenevano di sapere esattamente cosa volessero i videogiocatori.

Passando invece alla chiusura del team, sembrerebbe che il CEO si sia limitato ad annunciare l'evento per via del fallimento commerciale di The Day Before, senza fornire ulteriori spiegazioni a chi ci ha lavorato su. Insomma, i problemi del titolo vanno ben oltre i bug e l'assenza di meccaniche di gameplay e questa ne è l'ennesima conferma.