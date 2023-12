The Day Before è stato rimosso da Steam, non si può più acquistare

Come ormai ben saprete, nel corso della serata è arrivata la notizia circa la chiusura di Fntastic, la software house che ha realizzato il controverso The Day Before. A distanza di poche ore dalla pubblicazione del post sui social, il gioco è stato rimosso da Steam.

Erano in molti a domandarsi il motivo per cui il client Valve continuasse a permettere l'acquisto del gioco in seguito alla notizia e, probabilmente a causa delle numerose segnalazioni, il prodotto è stato ufficialmente rimosso. Sebbene la pagina Steam di The Day Before con le sue tantissime recensioni negative continui ad essere visitabile, la tabella contenente il tasto per aggiungerlo alla libreria è stata disattivata. Questo significa che, per il momento, possono giocare esclusivamente coloro i quali hanno già il titolo nella raccolta.

Molto probabilmente, nelle prossime ore assisteremo alla totale rimozione del gioco dagli scaffali digitali di Steam, sebbene gli sviluppatori abbiano annunciato che i server del gioco non chiuderanno (ma è più che lecito avere qualche dubbio, visti i precedenti). Insomma, è probabile che alla morte definitiva del gioco manchi pochissimo e non è da escludere che Valve pubblichi una dichiarazione ufficiale sulla questione.

In attesa di poter scoprire come si concluderà la vicenda che ha incuriosito i videogiocatori di tutto il mondo nel corso dell'ultimo fine settimana (dopo anni di attesa e rinvii), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il provato di The Day Before, che abbiamo giocato per potervene parlare nel dettaglio.

Sapevate che, stando alle testimonianze di alcuni appassionati che hanno condotto svariate ricerche sul web, i contenuti di The Day Before sarebbero stati realizzati con asset acquistati online?