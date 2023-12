The Day Before rimosso da Steam: lo studio di DayZ ironizza sul 'rivale'

Continua a far discutere la rimozione di The Day Before da Steam pochissimi giorni dopo la pubblicazione e in seguito alla reazione estremamente negativa dell'utenza nei confronti del gioco. Ed ora non manca pure una bonaria presa in giro di Bohemia Interactive, gli autori di DayZ.

Pubblicato originariamente il 16 dicembre 2013 in versione alpha (la versione definitiva arrivò invece su PC il 13 dicembre 2018), il survival multiplaery a tinte horror post-apocalittiche di Bohemia Interactive si appresta a compiere il suo decimo anniversario e per l'occasione gli sviluppatori pubblicano un post celebrativo che tuttavia per struttura sembra quasi fare il verso al comunicato con il quale Fntastic ha chiuso i battenti dopo il grosso flop di The Day Before, pubblicizzato come un MMO post-apocalittico e dunque dalle tematiche analoghe a DayZ.

Oltre a condividere lo stesso numero di paragrafi, il messaggio di Bohemia Interactive si apre in maniera molto simile a quello di Fntastic, mentre in conclusione gli autori di DayZ ricordano tutte le tappe principali del loro gioco in questi 10 anni, citando inoltre la presenza di feature che erano state promesse per The Day Before ma che non diverranno mai realtà. Insomma, Bohemia Interactive sembra aver voluto lanciare una frecciatina al "rivale": lo trovate giusto oppure forse era meglio evitare data la complicata situazione di Fntastic e del suo gioco?