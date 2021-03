The Day Before: scampoli di open world nel video sulla guida offroad

Consapevoli della curiosità instillata nei giocatori con il video di annuncio di The Day Before, i ragazzi di Fntastic tornano a mostrare il loro prossimo sparatutto MMO tra The Division e The Last of Us con un video gameplay sulle sessioni di guida offroad da svolgersi all'interno della mappa open world.

La clip presentata da Fntastic s'accompagna a un'immagine in alta definizione che immortala la medesima scena, a testimonianza della bontà grafica del loro progetto. Nel pubblicare questo interessante materiale multimediale, gli autori americani coinvolgono gli utenti chiedendo loro di "far raggiungere i 10.000 Mi Piace complessivi ai post su Twitter e Instagram" connessi al video su YouTube.

Raggiunto questo traguardo, Fntastic promette infatti di pubblicare la versione estesa del trailer e di condividere altre informazioni sul loro sparatutto multiplayer votato alla sopravvivenza e alla cooperativa. Nei precedenti filmati di The Day Before, il team statunitense non ha nascosto la propria intenzione di rifarsi alle serie post-apocalittiche di Ubisoft Massive e Naughty Dog per ritagliarsi uno spazio nel sempre più affollato panorama degli sparatutto online.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Fntastic, e soprattutto di capire se il titolo sarà disponibile solo su PC o ne è previsto anche l'arrivo su console come PS5 e Xbox Series X/S, consigliamo a chi ci segue di leggere il nostro ultimo speciale su The Day Before tra TLOU e The Division.