The Day Before: alla scoperta dello shooter MMO ispirato a The Last of Us e The Division

L'imitazione è la più alta forma di ammirazione". È quello che abbiamo pensato quando abbiamo visto The Day Before, un nuovo sparatutto MMO fortemente debitore di realtà come The Division e The Last of Us. Scopriamolo assieme.

Sviluppato dagli americani di Fntastic e pubblicato da MyTona, The Day Before è stato annunciato con un gameplay trailer che ci ha fornito un'idea ben precisa dell'impostazione di questo shooter MMO, che sembra essere fortemente debitore delle atmosfere survival di The Last of Us e dell'esperienza ludica di Tom Clancy's The Division. Il filmato ha messo in risalto animazioni molto fluide e un sistema di illuminazione di qualità che sembra avvicinare il titolo alle ambizioni delle produzioni tripla A ad alto budget.

Per quanto concerne l'ambientazione, Fntastic ha scelto di ambientare The Day Before in una metropoli americana ridotta in rovina da una pandemia che ha trasformato gran parte degli abitanti in belve assetate di sangue. I giocatori saranno chiamati a fare squadra con gli altri sopravvissuti, sconfiggere gli infetti e difendersi dalle fazioni sovversive. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella Video Anteprima che potete visionare in cima a questa notizia!