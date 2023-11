The Day Before, finalmente ci siamo! Ecco la data e l'ora di sblocco dell'Early Access

Dopo aver preso parte alla visione del Final Trailer di The Day Before che ha fissato la data dell'Early Access al prossimo 7 dicembre, dall'account Twitter/X ufficiale sopraggiungono importanti novità: Fntastic ha confermato la data e l'ora di sblocco di The Day Before nella sua versione in accesso anticipato per i giocatori. Quando arriverà?

Dalle informazioni pregresse sulla data d'uscita, sul costo e sulle versioni PS5 e Xbox Series X di The Day Before, sappiamo che il gioco approderà sul mercato videoludico tra ben due settimane. Il momento della verità si fa sempre più vicino ed i giocatori potranno presto prendere parte a quanto realizzato da Fntastic e Mytona Fntastic. Ma che dire per l'ora di sblocco di The Day Before? Quand'è che, esattamente, sarà possibile vivere ciò che ha da offrire il tanto discusso open world dalle tinte survivor?

La risposta alle domande di cui sopra, come detto in apertura, proviene dall'account Twitter/X dedicato alla produzione: l'omonimo profilo ha rilasciato una mappa con tutti gli orari d'uscita per il lancio globale di The Day Before. Partendo dalle 10:00 a Los Angeles e arrivando fino alla Nuova Zelanda alle 07:00 del 7 dicembre, il gioco si appresterà a fare il proprio debutto molto presto. The Day Before sarà disponibile in Italia dalle ore 19:00; pronti a scaldare le vostre macchine da gioco con il prossimo survival game pronto ad approdare sul mercato?