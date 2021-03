The Day Before: slitta l'evento di presentazione, annunciata la nuova data

A poche ore dall'evento interamente dedicato a The Day Before e durante il quale si pensa avremmo assistito all'annuncio della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S del gioco, il team di sviluppo ha confermato che lo showcase arriverà con qualche giorno di ritardo.

Stando infatti a quanto dichiarato da Fntastic sull'account ufficiale Twitter, gli sviluppatori del survival MMO promettono che il generà verrà rivoluzionato con gli annunci in arrivo il prossimo 6 aprile 2021 alle ore 18:00 italiane, ovvero la nuova data in cui si terrà l'evento a tema The Day Before. Gli annunci verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di IGN USA, portale con il quale gli sviluppatori sembrano avere un accordo e che già in passato ha pubblicato del materiale video in esclusiva.

In attesa di scoprire su cosa verterà questo evento e magari assistere all'annuncio di una data d'uscita della versione Steam del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'intervista che abbiamo fatto agli sviluppatori di The Day Before, la quale contiene numerose informazioni sulle meccaniche di gameplay e qualche indizio sull'annuncio della prossima settimana.

Sapevate che The Day Before potrebbe supportare DLSS e Ray Tracing su PC?