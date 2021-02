The Day Before: lo sparatutto MMO tra The Division e The Last of Us combatte in video

Nel corso dell'IGN Fan Fest 2021, la redazione di IGN.com ha dato modo al team di Fntastic di mostrare delle nuove scene di gameplay tratte da The Day Before, lo sparatutto MMO tra The Last of Us e The Division annunciato a fine gennaio e destinato ad arrivare quest'anno su PC.

L'ultima clip condivisa dagli sviluppatori statunitensi riprende e amplia i contenuti già presentati nel reveal trailer di The Day Before e mostra il setting post-apocalittico ricreato dagli artisti di Fntastic prendendo spunto dagli scenari urbani di Tom Clancy's The Division e dalle atmosfere di TLOU.

Il nuovo video riprende i temi cardine dell'esperienza di gioco promessa da Fntastic e dal publisher MyTona con questo sparatutto multiplayer tra fasi PvE votate all'esplorazione libera della mappa, con annessi elementi survival basati sulla raccolta delle risorse, e combattimenti PvP che, a giudicare da quel poco che è stato mostrato, saranno particolarmente cruenti.

Stando alle ultime informazioni condivise dagli autori americani, l'uscita di The Day Before è prevista "a breve" su Steam, supponiamo in versione Early Access o, comunque, in una forma parziale che prevede l'arrivo costante di contenuti nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate dell'ultimo filmato proposto da Fntastic e, più in generale, di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento.