The Day Before: lo sparatutto survival tra The Last of Us e The Division combatte in video

The Day Before uscirà a marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e così i ragazzi di Fntastic colgono l'opportunità offertagli dal CES 2023 per mostrare delle scene di gameplay inedite durante il keynote organizzato da NVIDIA.

Gli scampoli di gameplay mostratici dagli sviluppatori americani ci proiettano ancora una volta nella dimensione post-apocalittica di The Day Before per darci un assaggio delle frenetiche battaglie da combattere contro orde di zombie e sciacalli.

Per l'occasione, il team Fntastic fa sfoggio della grafica di The Day Before mostrando l'evoluto sistema di illuminazione dinamica che caratterizzerà l'opera, specie su PC grazie alla potenza computazionale e alle funzionalità più avanzate delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX.

Come nei trailer passati, anche stavolta la software house statunitense punta tutto sull'atmosfera per testimoniare la bontà del ciclo dinamico giorno/notte, degli effetti volumetrici (soprattutto nella gestione dell'illuminazione degli ambienti al chiuso) e degli scenari naturali e architettonici che imperlano il mondo di gioco free roaming. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Fntastic, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul promettente survival open world The Day Before, con l'analisi degli elementi grafici, ludici e narrativi condivisi fino ad oggi dagli sviluppatori.