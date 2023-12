The Day Before, stilettata ingame di Fntastic ai giornalisti: 'Non piacciono a nessuno'

Si apre un nuovo fronte nelle polemiche per il lancio di The Day Before: una frase caustica inserita all'interno di Fntastic e rivolta ai giornalisti alimenta il dibattito della community sul controverso sparatutto a base di zombie appena approdato in Early Access su PC dopo numerosi rinvii.

Chi si sta cimentando nelle sfide offerte dal nuovo extraction shooter di Fntastic ambientato in una dimensione post-apocalittica ha infatti notato una frase irriguardosa (per non definirla sconsiderata) nei confronti della stampa che gli stessi sviluppatori hanno deciso di inserire e mostrare in bella vista nella build di lancio di The Day Before.

Esplorando il mondo a tinte oscure di The Day Before è possibile imbattersi in un giubbotto antiproiettile che riporta la scritta 'PRESS' come convenzione internazionale per i giornalisti e i corrispondenti di guerra: ebbene, una volta recuperato questo equipaggiamento, basta aprire l'inventario ed evidenziarlo con il mouse per leggere che "certo, indossandolo puoi sperare in un minimo di simpatia (da parte del nemico), ma siamo onesti, a nessuno piacciono i giornalisti".

Prima di lasciarvi ai commenti, ci riallacciamo proprio all'onestà auspicata da Fntastic per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il resoconto dettagliato della nostra prova di The Day Before, un gioco che è peggio del previsto.